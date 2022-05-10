Названы опасные для женского здоровья овощи Диетолог Соломатина назвала опасные для женского здоровья овощи

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление овощей из семейства крестоцветных в неограниченном количестве для женского организма может быть опасным. Эксперт уточнила, что к семейству крестоцветных входят брокколи, кочанная капуста, репа, редька, хрен, листовая горчица, редис, кресс-салат. По её словам, продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз, пишет «Вечерняя Москва».

Эти продукты содержат изотиоцианаты, которые подавляют выработку гормонов и обостряют гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы, — заявила Соломатина.

Она при этом добавила, что для нанесения вреда организму требуется регулярное потребление этих овощей в большом количестве. По этой причине, считает диетолог, не следует опасаться ограниченного потребления.

Травматолог-ортопед Алексей Баранов ранее рассказал, что регулярные перерывы на лёгкую зарядку или разминку позволят предотвратить болевые ощущения и не сорвать спину при длительной работе на грядках. Он добавил, что согнутая спина и прямые ноги могут привести к сильнейшему спазму и боли. Тем, кто уже столкнулся с проблемой, врач посоветовал приложить лёд к больному месту.