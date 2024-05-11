Названы опасные для ВС России особенности рельефа Харьковской области Военэксперт Дандыкин: наступление ВС России на Харьков осложнят реки и холмы

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что действия ВС России в Харьковской области осложнят реки и возвышенности. Он не исключил, что естественные преграды представляют опасность для армии РФ.

В Харьковской области очень много рек, лесов, возвышенностей, оврагов, как в ЛНР. Это не донецкие степи. Сейчас, скорее всего, решают вопрос, как продолжать движение к Харькову, как заходить в город. Там пройти осталось километров 35–40, все рядом. В лоб брать Харьков нельзя, нужно перерезать все коммуникации, пути подвоза личного состава и боеприпасов, — считает Дандыкин.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто заявил, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

До этого президент РФ Владимир Путин допустил, что Россия в какой-то момент может создать на прилегающих территориях Украины «санитарную зону» с учетом атак ВСУ на Белгородскую область. По его словам, преодолеть этот участок с теми средствами, которыми сейчас располагает Киев, должно быть трудно. Глубину предполагаемой зоны безопасности глава государства называть не стал.