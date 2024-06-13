Названы обстоятельства, разрешающие проезд на красный свет Адвокат Смолякова: проезд на красный разрешен только ради предотвращения ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проезд на красный свет — грубое нарушение ПДД, однако в них есть ряд исключений, позволяющих продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал, рассказала адвокат Ирина Смолякова для NEWS.ru. Например, маневр не повлечет наказания при условии предотвращения ДТП, отметила она.

Отдельно следует рассмотреть такое обстоятельство, как «крайняя необходимость», — нарушение закона, в частности, ПДД, совершенное с целью минимизации или предотвращения ущерба. В соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ водитель может быть освобожден от административной ответственности, если допущенное им нарушение было вынужденным, — подчеркнула юрист.

Суд при разбирательстве изучит все обстоятельства произошедшего: время суток, состояние дороги, скорость движения, наличие иных альтернативных способов избежать ДТП и т. д. Только после этого будет вынесен вердикт, есть ли вина в действиях водителя.

Еще одним исключением является момент, когда движение контролирует регулировщик, обратила внимание Смолякова. Водители обязаны следовать распоряжениям инспектора, несмотря на сигнал светофора, напомнила адвокат.

Завершение маневра. Водитель, приступивший к маневру на зеленый сигнал светофора, обязан завершить его даже в случае, если в это время загорелся красный. При этом остальные участники дорожного движения должны пропустить его и дать возможность безопасно закончить маневр, — выделила другое исключение собеседница издания.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич пояснил, что во время сильного ливня необходимо максимально сбросить скорость. Водителям также стоит увеличить интервал между автомобилями. Если дворники не справляются с потоком воды, нужно припарковаться и переждать пик ливня, резюмировал специалист.