Названы наиболее опасные места распространения COVID-19

https://static.news.ru/photo/2f7d4c76-dfd8-11ea-bb59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение коронавирусной инфекции происходит быстрее всего в ночных клубах, пабах и барах.

К такому выводу пришли эксперты в ходе опроса, проведённого изданием The Telegraph. По словам профессора молекулярной биологии Ноттингемского университета Джонатана Болла, в таких заведениях труднее всего соблюдать социальную дистанцию.

В то же время вирусолог Джулиан Танг из Королевской больницы Лестера подчеркнула, что под воздействием алкоголя люди становятся более раскованными и забывают о правилах.

В качестве примера быстрого распространения COVID-19 издание привело случай из Южной Кореи. Там местный житель за один вечер посетил пять баров и ночных клубов. Через некоторое время он сдал положительный тест на коронавирус. Как выяснилось, своим походом он спровоцировал заражение ещё 100 человек. Уже после того, как это было установлено, власти Сеула приняли решение закрыть бары и клубы.

Ранее NEWS.ru писал, что пластическая хирургия переживает настоящий бум на фоне пандемии COVID-19.

Так, распространение коронавируса привело к многократному росту числа звонков по видеосвязи с помощью различных сервисов. Тем не менее не все люди довольны тем, как выглядят в кадре. По этой причине они всё чаще прибегают к услугам пластических хирургов.