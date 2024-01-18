Названы национальные кухни, которые станут популярными в 2024-м Ресторатор Третьяков: в 2024-м популярными станут русская и итальянская кухни

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В 2024 году самыми популярными национальными кухнями станут расширенная русская с примесью локальных продуктов, а также грузинская, итальянская и средиземноморская, рассказал NEWS.ru ресторатор Андрей Третьяков. Он отметил, что среди любимых покупателями блюд первые места по-прежнему занимают стритфуд и фастфуд в азиатской стилистике.

В 2024-м в тренде расширенная русская кухня с примесью локальных продуктов, выращенных самостоятельно. Актуальность не потеряют и итальянская, грузинская и средиземноморская кухни. Все также востребованы в ресторанах стрит- и фастфуд в стилистике азиатской кухни. Например, рис, лапша с овощами или бургеры. Свою популярность не потеряют и позиции из теста, например различные гедза или пельмени, — добавил Третьяков.

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