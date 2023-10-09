Нутрициолог нашла виновных в подростковом ожирении Нутрициолог Коробейникова: в подростковом ожирении виноваты популярные блогеры

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Подростковое ожирение в России принимает угрожающие масштабы и причина этого явления зачастую кроется в социальных сетях, заявила в беседе с «Радио 1» нутрициолог Жанна Коробейникова. По ее мнению, тон в вопросах питания задают популярные блогеры, которые «на камеру» в рекламных целях употребляют нездоровую пищу, при этом сохраняя идеальную фигуру, а подростки следуют их советам.

Лидеры мнений в соцсетях с отфильтрованными сияющими лицами, идеальными фигурами зачастую на фото едят что угодно. Например, для рекламы они едят всякую гадость. И это особенно считывают подростки, которые не уверены в себе, в своем теле. Они следуют за этими лидерами мнений, — объяснила специалист.

По ее словам, экстремальные опыты с питанием, которые проводят над собой подростки, обычно бывают трех видов. Одни едят то, что видят у звезд, другие, напротив, отказываются от еды, чтобы похудеть, а третьи начинают заедать недовольство собой в том числе фастфудом, сладостями и газировкой.

Как указывает издание, с 2009 года число россиян, страдающих ожирением, выросло на 36%, на сегодняшний день оно составляет 3,5 млн человек. При этом за последние 20 лет уровень ожирения среди подростков в РФ вырос в шесть раз.

Ранее спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина рассказала, что для подростков, страдающих ожирением, полезна общая физическая подготовка, которая подразумевает нагрузку на все группы мышц, силовые и кардиотренировки. Тренер подчеркнула, что эффективными упражнениями также являются приседания, отжимания и выпады.