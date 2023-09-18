Названы лучшие упражнения для укрепления сердечной мышцы Кардиолог Хачирова заявила о пользе йоги и плавания для сердечных мышц

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Занятия йогой и плаванием могут поспособствовать улучшению здоровья за счет укрепления сердечной мышцы, заявила NEWS.ru врач-кардиолог Асият Хачирова. По ее словам, йога и стретчинг также могут поспособствовать улучшению гибкости, снижению уровня стресса, а также артериального давления. Плавание же улучшает кровообращение, увеличивая частоту сердечных сокращений.

Медицинский специалист подчеркивает, что аналогичными свойствами также обладают и другие кардиоваскулярные упражнения, в том числе бег, катание на велосипедах, скандинавская ходьба, а также аэробика. Кроме того, к числу полезных для здоровья занятий относят силовые тренировки. Они помогают укрепить мышечный корсет, который поддерживает работу сердца. Интервальные тренировки также оказывают положительное влияние на организм.

Этот вид тренировок предполагает чередование высокой и низкой интенсивности, что может улучшить выносливость сердца, — объяснила врач.

Врач-терапевт Игорь Видяскин ранее перечислил основные признаки повышенного артериального давления. По его словам, это состояние дает о себе знать «мушками» и пятнами перед глазами, частыми головными болями в области затылка и сильной усталостью. Некоторые пациенты также могут испытывать проблемы с дыханием, а также неприятные ощущения в груди.