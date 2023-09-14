Терапевт назвал симптомы повышенного артериального давления Терапевт Видяскин: при высоком давлении человеку тяжело дышать и краснеет кожа

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Повышенное артериальное давление проявляется частыми головными болями, особенно в области затылка, сильной усталостью, а также «мушками» и пятнами перед глазами, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что пациенты иногда жалуются на неприятные ощущения в области груди и затрудненное дыхание

Частые сильные головные боли, особенно в области затылка, ощущение головокружения, тошноты, потеря равновесия или неустойчивость при ходьбе. Возникновение мушек или пятен перед глазами, покраснение кожи. Чувство нехватки воздуха или затрудненное дыхание. Дискомфорт в груди или сердцебиение, пульсация в ушах, чувство сильной усталости и слабости, — добавил медик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил в эфире передачи «О самом главном», что основными признаками, по которым можно определить сердечную недостаточность, являются излишняя утомляемость, быстрый набор веса, одышка при нагрузке, уменьшение количества мочи, а также пробуждения во сне из-за нехватки воздуха. При этом он подчеркнул, что эти признаки характеризуют третью, тяжелую форму сердечной недостаточности.

Мясников объяснил, что факторами, которые способны развить сердечную недостаточность, являются курение, избыточный вес, артериальная гипертония, повышение сахара и почечная недостаточность.