Названы категории россиян, которым проиндексируют зарплаты Юрист Гиринский: зарплаты в коммерческом и госсекторе проиндексируют с учетом инфляции

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Юрист Андрей Гиринский рассказал агентству ПРАЙМ, что сотрудники компаний, зарплата в которых не превышает минимальный размер оплаты труда (МРОТ), должны получить индексацию выплат в 2023 году с учетом инфляции. Эксперт отметил, что это прежде всего актуально для рабочих бюджетных учреждений. Он назвал ситуацию по этому вопросу в коммерческом секторе «сложной», так как, по его словам, все зависит от собственников и руководителей предприятия.

В первом случае индексация прямо будет связана с нормативными документами и прежде всего с ТК. В случае коммерческого сектора ситуация несколько сложнее и здесь практически все зависит от собственников и руководителей предприятия, — сказал Гиринский.

Он напомнил, что работодатель должен прописывать сведения об индексации в договорах с работниками и локальных актах, в противном случае может быть применен штраф.

Руководитель рабочей группы по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Общественной палаты РФ Вадим Виноградов ранее рассказал, что бывший сотрудник после увольнения может рассчитывать на ряд выплат от прошлого работодателя. Эксперт добавил, что работодатель после увольнения сотрудника по обстоятельствам, независящим от него, должен выплачивать выходное пособие на протяжении недели или двух месяцев.