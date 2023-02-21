Офтальмолог рассказала, кому может грозить глаукома Офтальмолог Дгебуадзе предупредила диабетиков о риске развития глаукомы

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Пациент на приеме у врача офтальмолога

Люди с диабетом входят в группу риска по развитию глаукомы, предупредила врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе. В беседе с Lenta.ru специалист также отметила, что заболевание имеет наследственный характер и может передаваться на генетическом уровне с вероятностью 50%, а также грозит пожилым людям.

Родители могут передать склонность к болезни на генетическом уровне. Вероятность развития болезни — до 50 процентов. <...> Пациенты с сахарным диабетом также находятся в зоне риска, — предупредила врач.

По словам специалиста, глаукома может развиться у людей с повышенным внутриглазным давлением, близорукостью и дальнозоркостью. При разнице давления в двух глазах риски развития болезни увеличиваются.

При глаукоме нарушается отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышенному внутриглазному давлению и снижению зрения. Если болезнь запустить, это приведет к необратимой слепоте, — пояснила офтальмолог.

Дгебуадзе объяснила, что на начальных этапах заболевание выявляют редко, так как пациенты не обращаются к специалисту из-за того, что не чувствуют рост внутриглазного давления. При подтвержденном диагнозе врач подбирает консервативное лечение, но лекарство может только снять симптоматику. Офтальмолог предупредила, что при резкой боли в глазах и висках нужно срочно обращаться к специалисту, так как может потребоваться операция, чтобы спасти зрение.

Ранее телеведущая Елена Малышева предупредила, что люди с повышенным артериальном давлением находятся в группе риса возникновения деменции. Если норма давления превышена на 50 мм, появление болезни Альцгеймера практически неизбежно.