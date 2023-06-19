Названы группы риска по развитию аритмии Кардиолог Колиев предупредил курящих о риске развития аритмии

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Риск развития аритмии повышается из-за курения, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем со сном, предупредил кардиолог, врач высшей категории Вячеслав Колиев. В разговоре с РИАМО он отметил, что для заболевания характерны нерегулярность сердечного ритма и увеличенная частота сердечных сокращений.

Чаще аритмия — это патологическое состояние, для которого характерна нерегулярность сердечного ритма с нарушением последовательности, а также увеличения частоты сердечных сокращений. В зоне риска люди с нарушениями сна, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, курящие, — пояснил врач.

Колиев подчеркнул, что аритмия может развиться при высоком артериальном давлении, сахарном диабете, злоупотреблении кофе, лекарствами или алкоголем, а также при частых стрессах. Кардиолог уточнил, что есть разные виды заболевания, в том числе неопасные формы. Так, при синусовой тахикардии сердечный ритм составляет более ста ударов в минуту, что считается нормой на фоне эмоциональных и физических нагрузок.

При нефизиологической тахикардии необходимо обратиться к специалисту для выявления причин. Наибольшую опасность представляет пароксизмальная наджелудочковая или желудочковая тахикардии. При них сердцебиение превышает 140 сокращений в минуту. Некоторые формы, такие как мерцательная аритмия, опасны из-за осложнений: она повышает риски развития инсульта и сердечной недостаточности.

Специалист посоветовал не злоупотреблять кофеином, алкоголем и другими продуктами, которые могут повысить возбудимость сердечной мышцы. Кроме того, следует избегать состояний, которые приводят к развитию аритмии, например, стрессов Врач порекомендовал проводить ежегодное плановое наблюдение у терапевта или кардиолога.

Доктор медицинских наук Владислав Шафалинов ранее посоветовал заниматься спортом для профилактики инсульта. При этом физические нагрузки должны быть дозированы, отметил он. Кроме того, врач порекомендовал отказаться от вредных привычек, таких как курение, и от неправильного образа жизни.