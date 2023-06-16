Профессор напомнил основные принципы профилактики инсульта Профессор Шафалинов посоветовал заниматься спортом для профилактики инсульта

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Для профилактики инсульта необходимо заниматься спортом, при этом физические нагрузки должны быть дозированы, предупредил профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов. В разговоре с «Царьградом» он отметил, что важно исключить вредные привычки и неправильный образ жизни.

Должен быть правильный активный труд. Нет, не то чтобы с лопатой огород копать. А именно нормальная, дозированная физическая нагрузка. И исключение вредных привычек, неправильного образа жизни и так далее. Это и будет основная профилактика, — пояснил профессор.

Кроме того, Шафалинов посоветовал лечить те заболевания, которые повышают риск развития инсульта. Профессор отметил, что подавляющее большинство случаев фиксируют из-за гипертонической болезни, которая характеризуется высокими скачками давления. Кроме того, повлиять на риски развития инсульта может злоупотребление гипотензивными препаратами.

Кардиолог Азизхон Аскаров ранее заявил, что многие больные недооценивают серьезность артериальной гипертонии и в ходе терапии совершают некоторые критически опасные ошибки. По его словам, основная из них — это прекращение приема лекарств при нормализации давления.