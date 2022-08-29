Названо условие, при котором работника отпустят на удаленку из-за смога Юрист Кофанов: сотрудника отпустят на удаленку из-за смога только при предъявлении справки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погода и внешние условия не дают права человеку остаться работать из дома. Но если во время сильного смога у сотрудника обостряются заболевания и он может предъявить соответствующую справку, он может перейти на удалённый режим работы, заявил NEWS.ru юрист по трудовому праву и гендиректор NS Consulting Дмитрий Кофанов. Он напомнил, что до 2021 года существовали санитарные правила и нормы (СанПиН), которые позволяли сокращать рабочее время, если температура на рабочем месте превышала определенные пределы.

С другой стороны, если человек по состоянию здоровья не может выходить на улицу и не может доехать до работы, то у работодателей тоже возникают риски, в случае если он захочет наказать такого сотрудника путем привлечения к ответственности, уволить за прогул, то вряд ли это получится, — сказал Кофанов.

Юрист подчеркнул, что в этом случае только предоставление официального медицинского документа может быть уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Если есть возможность работать из дома, то руководство имеет право отпустить сотрудника на удаленку по состоянию здоровья.

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