Москвичей предупредили об усилении загрязнения воздуха Мосэкомониторинг: концентрация загрязняющих веществ в Москве увеличится с 25 по 26 августа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы увеличится с 25 по 26 августа, сообщается в Telegram-канале Мосэкомониторинга. При этом порог запаха и безопасный уровень воздействия сероводорода, рекомендованный ВОЗ, превышен не будет, отметили в ведомстве. Уточняется, что 26 августа метеоусловия поспособствуют рассеиванию выбросов в атмосфере.

С 18.00 25 августа по 10.00 26 августа ожидаются НМУ 1-й степени, возможен рост концентраций загрязняющих веществ. Днем 26 августа 2022 года метеоусловия будут способствовать умеренному рассеиванию выбросов в атмосфере, — говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что концентрация смога в Московском регионе может снизиться уже 25–26 августа. По его словам, это будет обусловлено сменой направления ветра — он станет южным, а потому смог может переместиться в другие регионы, которые находятся южнее Рязанской области.

Общая площадь лесных пожаров в Рязанской области составляет более 180 гектаров. В регионе сохраняется режим ЧС. Борьбу с огнем осложняют жаркая погода и порывистый ветер. Также стало известно, что распространяются пожары на северо-запад, в сторону Шатурского района Московской области.