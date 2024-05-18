Стало известно, какие лекарственные цветы можно найти на любой даче Депутат Чаплин: чай из мать-и-мачехи укрепляет иммунитет и помогает при простуде

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Мать-и-мачеха содержит соли калия и кальция, флавоноиды и танины, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что полезные свойства данного растения превратили его в полезное средство при простудах, а также для общего оздоровления организма. По его словам, эти цветы можно встретить на любом приусадебном участке.

Мать-и-мачеха содержит много солей калия и кальция, флавоноиды и танины. Последние два обладают антибактериальными и противовоспалительными свойствами, что полезно при простудах. Из сухих листьев можно приготовить полезный для иммунитета чай. Также мать-и-мачеху используют для приготовления отваров для лица или процедур ухода за кожей, — добавил Чаплин.

Эксперт напомнил, что собирать цветы и листья лучше до начала цветения, так как в этот момент они содержат максимальное количество полезных веществ.

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