Названо идеальное время начала подготовки к ЕГЭ

Подготовку к сдаче единого государственного экзамена лучше начинать в 9–10-м классе, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, такой подход позволяет избежать перегрузки и нервных срывов.

Начать серьезную, но не изнуряющую подготовку к ЕГЭ лучше в 9–10-м классе. К этому времени школьник уже «наелся» базой, может учиться осознанно и начинает понимать, чего он сам хочет, а главное — есть время. Без нервов, без перегруза, без марафонов на выживание. Если начать заранее и по уму, это дает массу плюсов. Нагрузка распределяется по времени, а не сваливается на голову весной в 11-м классе. Можно спокойно подтянуть слабые места и не бояться неожиданностей, — пояснила Шнайдер.

Она отметила, что во время подготовки к ЕГЭ важно чередовать теорию с практикой, искать интересный формат. По ее словам, регулярные занятия, разбор ошибок и разнообразные форматы обучения — от онлайн-курсов до тестов — помогают лучше усвоить материал. При этом педагог подчеркнула, что важно не заставлять ребенка учиться слишком рано, если у него нет внутренней мотивации, иначе можно спровоцировать перегорание.

ЕГЭ — это не только история о знаниях, но еще и о выносливости. Это почти как спорт: регулярные тренировки, разбор ошибок, стратегия. Одними конспектами не обойтись — важно чередовать теорию с практикой, искать интересный формат. Онлайн-курсы, челленджи, тесты, даже соревнования с друзьями — все идет в зачет. Но не надо бросаться в бой слишком рано, если у ребенка нет внутреннего запроса. Натаскивание не работает. Лучше начать в 10-м классе, когда подросток уже понимает, зачем ему это нужно, чем перегореть в восьмом, — резюмировала Шнайдер.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что не нужно торопить ребенка с выбором будущей профессии, так как рынок труда быстро меняется. Вместо этого она посоветовала погружать его в профессиональную среду. По ее словам, важно посещать с ребенком профильные выставки, общаться со специалистами, проходить тесты на профориентацию и читать соответствующую литературу.