Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 августа 2025 в 04:20

Названо идеальное время начала подготовки к ЕГЭ

Преподаватель Шнайдер: готовиться к сдаче ЕГЭ нужно с девятого класса

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовку к сдаче единого государственного экзамена лучше начинать в 9–10-м классе, заявила NEWS.ru преподаватель литературы онлайн-школы Юлия Шнайдер. По ее словам, такой подход позволяет избежать перегрузки и нервных срывов.

Начать серьезную, но не изнуряющую подготовку к ЕГЭ лучше в 9–10-м классе. К этому времени школьник уже «наелся» базой, может учиться осознанно и начинает понимать, чего он сам хочет, а главное — есть время. Без нервов, без перегруза, без марафонов на выживание. Если начать заранее и по уму, это дает массу плюсов. Нагрузка распределяется по времени, а не сваливается на голову весной в 11-м классе. Можно спокойно подтянуть слабые места и не бояться неожиданностей, — пояснила Шнайдер.

Она отметила, что во время подготовки к ЕГЭ важно чередовать теорию с практикой, искать интересный формат. По ее словам, регулярные занятия, разбор ошибок и разнообразные форматы обучения — от онлайн-курсов до тестов — помогают лучше усвоить материал. При этом педагог подчеркнула, что важно не заставлять ребенка учиться слишком рано, если у него нет внутренней мотивации, иначе можно спровоцировать перегорание.

ЕГЭ — это не только история о знаниях, но еще и о выносливости. Это почти как спорт: регулярные тренировки, разбор ошибок, стратегия. Одними конспектами не обойтись — важно чередовать теорию с практикой, искать интересный формат. Онлайн-курсы, челленджи, тесты, даже соревнования с друзьями — все идет в зачет. Но не надо бросаться в бой слишком рано, если у ребенка нет внутреннего запроса. Натаскивание не работает. Лучше начать в 10-м классе, когда подросток уже понимает, зачем ему это нужно, чем перегореть в восьмом, — резюмировала Шнайдер.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что не нужно торопить ребенка с выбором будущей профессии, так как рынок труда быстро меняется. Вместо этого она посоветовала погружать его в профессиональную среду. По ее словам, важно посещать с ребенком профильные выставки, общаться со специалистами, проходить тесты на профориентацию и читать соответствующую литературу.

ЕГЭ
экзамены
школьники
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Покупатели популярных влажных салфеток массово подхватили опасную болезнь
Участники бонусной программы «Аэрофлота» не могут потратить мили
В Минспорте анонсировали масштабное изменение в российском футболе
Родителей матерящихся подростков предложили наказывать штрафом
В Дании потребовали убрать «порнографическую» русалку
Выбивает слезу: хреновина с черносливом для истинных ценителей
Кадыров раскрыл состояние своего здоровья
Крестник Матвиенко предложил две кандидатуры на звание врага народа России
Военэксперт рассказал о начале уличных боев в Купянске
Ушел из жизни бывший президент Румынии Илиеску
Украина усилила репрессии против «отмененного» продюсера Quest Pistols
В РПЦ раскрыли число находящихся в зоне СВО священников
Европу предупредили о последствиях от снятия в России моратория на РСМД
Стало известно о массовой мобилизации лиц с особым статусом на Украине
РФ сняла запрет на РСМД. Европа в ужасе: теперь «Орешник» ударит по НАТО?
Штормовой ветер и холодрыга до +10? Погода в Москве в сентябре: чего ждать
Мужчина ради свадьбы 17 раз принудил невесту к занятию проституцией
В Сети появилась карта продвижения ВС России в Днепропетровской области
В Чечне усилили борьбу с фейками в соцсетях
Разбившего голову туриста эвакуировали с горы Белуха на вертолете Ми-8
Дальше
Самое популярное
Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи
Общество

Посейте в августе и забудьте: этот многолетник взойдет без вашей помощи

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин
Общество

Запеканка из кабачков по-турецки! Это блюдо спасает и на завтрак, и на ужин

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа
Россия

Тысячи солдат на границе, НАТО в Часове Яре: новости СВО на вечер 4 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.