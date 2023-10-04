Названа причина передачи личных данных россиян из клиник в военкоматы Депутат Соболев: данные из клиник передадут военкомам для выявления уклонистов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Частные клиники, компании и ФНС обяжут собирать личные данные о россиянах для воинского учета, поскольку многие граждане пытаются уклониться от службы, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, это делается и для того, чтобы больные граждане не попали на службу.

У нас очень много граждан пытаются уклониться от службы, поэтому теперь частные клиники, компании и ФНС будут собирать сведения для воинского учета. Да, это серьезные меры, но все данные этих граждан должны находиться в военных комиссариатах и Министерстве здравоохранения. Это делается также для того, чтобы больные граждане не попали на службу. Не скажу, что проблема с уклонистами серьезная, но их у нас немалое количество. Существуют частные клиники, которые выдают липовые справки о том, что человек не годен к военной службе, поэтому и принимаются такие решения, – рассказал Соболев.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что частные клиники могут обязать передавать данные о клиентах в военкоматы. По его словам, это позволит актуализировать сведения о состоянии здоровья призывников и избежать ошибок при вручении повесток. Сбором информации будут заниматься налоговая служба, Рособрнадзор, территориальные отделы МВД, занимающиеся регистрацией граждан по месту жительства, и работодатели, отметил Картаполов.