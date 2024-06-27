Названа колония, куда могли этапировать Стрелкова Mash: Стрелкова могли этапировать в ИК-13 «Красная утка» в Нижнем Тагиле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Игорь Стрелков (Гиркин)

Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), предварительно, этапировали в ИК-13 «Красная утка», передает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, колония в Нижнем Тагиле предназначена для экс-работников правоохранительных и административных органов.

Как уточнили авторы публикации, в последнее время супруге и родственникам не давали возможность видеться со Стрелковым. По мнению помощника адвоката Стрелкова, решение о его этапировании было принято заранее.

29 мая Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремистской деятельности. Защита просила отменить вынесенный московским судом приговор, считая его незаконным и необоснованным. Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в Telegram-канале экс-министра, в частности сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

До этого адвокат Александр Молохов обратил внимание, что из материалов уголовного дела Игоря Стрелкова пропал один из документов. Он назвал его «ключевым». Речь идет о так называемом отношении, подтверждающем согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым, упомянул юрист.