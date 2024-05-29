Апелляционный суд вынес решение по жалобе Стрелкова на приговор Апелляционный суд подтвердил приговор Стрелкову по делу о призывах к экстремизму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор Мосгорсуда одному из бывших лидеров ополчения ДНР Игорю Стрелкову по делу о призывах к экстремистской деятельности, сообщил «Интерфакс». Ему предстоит провести в колонии общего режима четыре года. Защита просила отменить вынесенный московским судом приговор, считая его незаконным и необоснованным.

Приговор Московского городского суда от 25 января 2024 года оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в решении судебной коллегии.

Стрелков был задержан в июле 2023 года по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом для возбуждения уголовного дела стали публикации в его Telegram-канале, в частности, сообщения об обеспечении военнослужащих Народной милиции ДНР деньгами.

Ранее в Сети опубликовали документ, в котором говорится, что врио командира одной из воинских частей, дислоцирующихся на территории ДНР, попросил у военного комиссара Москвы отправить к ним на службу осужденного Игоря Стрелкова. По информации СМИ, его хотят видеть в должности командира взвода.