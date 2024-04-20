«Ключевой» документ исчез из материалов по делу Стрелкова Адвокат Молохов заявил о пропаже ключевого документа по делу Стрелкова

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Из материалов уголовного дела Игоря Стрелкова пропал один из документов, сообщил РБК адвокат экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова Александр Молохов. Он назвал его «ключевым». Речь идет о так называемом отношении, подтверждающем согласие одной из фронтовых воинских частей на заключение контракта со Стрелковым.

Документ был приложен к апелляционной жалобе и является ее неотъемлемой частью, — пояснил Молохов.

Пропажа была обнаружена при ознакомлении с материалами в суде апелляционной инстанции. Предполагалось, что бумага будет использована в судебном заседании 15 мая. Теперь, возможно, его придется перенести, отметил собеседник издания.

Приговор вынесли 25 января. Стрелкова признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, в связи с чем судья зачитал лишь резолютивную часть приговора. Сторона обвинения запрашивала срок на 11 месяцев больше, чем в итоге назначил суд, его в итоге приговорили к четырем годам.

Позднее сторона защиты обжаловала вердикт суда. Бывший вице-президент России Александр Руцкой охарактеризовал как «правовой беспредел» назначенный Стрелкову срок. В беседе с NEWS.ru он рассудил, что осужденный всего лишь высказывал свою точку зрения, право на которое он имеет согласно Конституции РФ.