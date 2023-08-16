Названа главная причина для внесудебного доступа силовиков к переписке Криминалист Игнатов: доступ к перепискам нужен для быстрого раскрытия преступлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внесудебный доступ к личным перепискам россиян нужен для скорейшего раскрытия преступлений, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. В частности, по его словам, это может ускорить передачу данных о подозреваемом оперативно-следственной группе, изучение его личности и поиск доказательств, хранящихся в соцсетях.

Чем быстрее оперативник получает информацию о подозреваемом, чем быстрее данные станут предметом изучения оперативно-следственной группы, личности подозреваемого, доказательств, хранящихся в переписке в соцсетях и так далее, что связано с Интернетом. Это способствует скорейшему раскрытию преступления, — сказал Игнатов.

Он отметил, что промедление, связанное с подачей запросов на получение доступа, может помочь подозреваемому удалить все сообщения и тем самым сокрыть улики, поэтому отмена запросов существенно изменит эту ситуацию в лучшую сторону. При этом эксперт добавил, что законопослушным гражданам нечего боятся, если они ничего не совершали и не обсуждали вопросы, связанные с совершением того или иного преступления.

Ранее МВД России разработало поправки к закону об оперативно-разыскной деятельности, согласно которым у силовиков может появиться доступ к данным россиян из мобильных устройств, а также к облачным хранилищам до решения суда. Эксперты считают, что изменения позволят ускорить разыскные мероприятия, однако вместе с этим увеличится и число злоупотреблений.