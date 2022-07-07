Названа главная отличительная черта мошенников на сайтах знакомств Психолог Метелина рассказала, как не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Психолог Алиса Метелина поделилась информацией, как не стать жертвой мошенников на сайтах знакомств. В интервью Pravda.ru она заявила, что чаще всего на обман идут женатые мужчины.

Первый и самый главный мошенник — это женатый мужчина. Скорее всего, на свидании он может начать оправдываться, что живёт с женой в разных комнатах, или же скажет, что у них с супругой уже давно ничего нет, — отмечает специалист.

По словам Метелиной, делает он это с целью получить «быстрое удовольствие», однако шанс на длительные отношения крайне мал.

Также психолог рассказала, что на сайтах знакомств часто регистрируются денежные аферисты. На начальном этапе общения они пытаются всем видом показать свою высокую обеспеченность. В какой-то момент мошенник может заявить о «финансовой катастрофе» и попросить свою жертву перевести ему деньги. Метелина считает, что таких мужчин нужно всячески избегать и не поддаваться на провокации.

Зачастую женщины превращаются в «спасительниц», берут кредиты, отдают накопления мошенникам, — подмечает она.

Ранее директор по специальным проектам Angara Security Александр Дворянский рассказал о том, какие данные ни в коем случае нельзя хранить в памяти смартфона. По его словам, необходимо отказаться от хранения различных паролей в заметках и в виде картинок, а также от фотографий личных документов — паспорта, СНИЛС, банковской карты. Специалист утверждает, что телефон является таким же потенциальным объектом взлома, как и персональный компьютер, и поэтому особенно важно заранее защититься от последствий.