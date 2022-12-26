Назван способ не получить травмы при падении на льду Травматолог Коромыслов: при падении на гололед следует прижать подбородок к груди

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врач-травматолог Юрий Коромыслов рассказал агентству ПРАЙМ, что для смягчения последствий удара после падения на льду следует соблюдать несколько правил. Эксперт отметил, что следует прижать подбородок к груди, чтобы не удариться затылком об лед. Он также посоветовал не выставлять прямые руки вперед, так как, по его словам, можно сломать кости предплечья или кисти.

В процессе падения лучше постараться упасть на бок и перекатиться. Стараться не упасть на ягодицы, это может избежать травму копчика. Напрягите мышцы. Это защитит ваши кости, суставы и внутренние органы от переломов, вывихов и ушибов, — сказал Коромыслов.

Специалист указал на то, что при ходьбе в гололед руки должны быть свободными, для того чтобы они помогли удержать равновесие. Он также посоветовал надевать обувь с нескользкой подошвой.

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