Назван самый простой способ спасти человека от угарного газа при пожаре Эксперт по выживанию Макеев: потерявшего сознание при пожаре нужно перевернуть на бок во избежание асфиксии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самый простой способ спасти жизнь человека, потерявшего сознание при пожаре, — находиться с ним рядом до прибытия скорой помощи и контролировать его первичные признаки жизни, заявил NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макеев. Он подчеркнул, что во избежание асфиксии из-за западания языка пострадавшего следует перевернуть на бок, подложив что-нибудь под голову.

Если человек без сознания, но подает признаки жизни — сердцебиение, дыхание — надо перевернуть его на бок, подложив что-нибудь под голову — в безопасную позу, чтобы не произошло западание языка, и человек не умер от асфиксии из-за этого. Потом вызвать скорую. Самое простое — находиться рядом с человеком и контролировать его первичные признаки жизни до прибытия квалифицированных специалистов, — отметил Макеев.

Собеседник добавил, что при пожаре в помещении необходимо намочить тряпку и дышать через нее либо найти бутылку объемом 2–5 литров, которая даст возможность сделать дополнительные вдохи. Он пояснил, что при возгорании смерть чаще наступает из-за отравления угарным газом, а не из-за самого пламени. Также эксперт рекомендовал держаться ближе к полу, поскольку дым всегда распространяется сверху вниз.

Ранее в кафе «Полигон» в Костроме произошло возгорание. Огонь распространился по площади 3,5 тыс. кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате происшествия погибли 13 человек. Предполагаемый виновник пожара был задержан полицейскими в шести километрах от места ЧП.