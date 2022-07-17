Назван простой способ распознать мошенника по телефонному звонку IT-эксперт Геллер объяснил, как распознать мошенника по телефонному звонку

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер в беседе с NEWS.ru объяснил, как по телефонному звонку вычислить мошенников. Он отмечает, что большинство из них представляются сотрудниками банковских компаний, однако настоящие банковские представители редко устраивают обзвон клиентов, поскольку у них имеются все необходимые о клиенте данные. В том случае, если кто-то настырно звонит человеку и представляется работником банка, с большой долей вероятности он может оказаться аферистом.

Важно помнить самое главное: организации из-за своей бюрократической структуры очень редко сами инициируют общение с клиентами, практически никогда. Сотрудники банка и так знают всю необходимую информацию о вас. Если кто-то вам настойчиво звонит, с большой вероятностью это мошенник, — подчеркивает Геллер.

Специалист уточняет, что если человек не чувствует себя достаточно подготовленным к разговору по телефону, лучше всего сбросить или проигнорировать вызов и прийти лично в банк, чтобы разобраться с проблемой. По его мнению, это снимет любые возможные риски.

Если же таковой возможности нет, следует узнать у звонящего, из какого банка он звонит, и попробовать перезвонить самостоятельно по официальному телефону горячей линии компании.

Конечно, нужно задавать вопросы, пытаться перезвонить другому лицу в эту организацию, из которой вам звонят, то есть пытаться построить коммуникацию через аналогичный канал связи, который вы нашли сами на официальном сайте организации, — утверждает IT-эксперт.

Ранее ведущий юрист компании «Объединенный юридический центр „Парфенон“» Павел Уткин посоветовал максимально быстро завершать беседу по телефону, если стало понятным, что звонят аферисты. С незнакомцами вообще говорить следует сдержанно и мало. Он уточнил, что мошенники, как правило, используют одни и те же приемы, о которых уже известно.