Назван полезный для волос алкогольный напиток Технолог Шнитцер: пиво помогает укрепить волосяные луковицы и сформировать прическу

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Содержащиеся в солоде витамины A, E и группы B, полифенолы и ряд минералов полезны для волос и волосяных луковиц при наружном использовании пива, рассказала NEWS.ru специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер. По ее словам, слабо- или безалкогольный напиток поможет сделать шевелюру плотной и блестящей.

Солод содержит витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, ряд минералов. Подобный набор подойдет для поддержания внешней красоты, а особенно волос. Пиво является ингредиентом множества народных рецептов масок для волос или же используется в чистом виде. Пиво помогает сделать шевелюру плотной и блестящей, укрепить волосяные луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для прически, — добавила эксперт.

Она подчеркнула, что применение пива регулирует естественный pH и обеспечивает рост: при регулярном использовании напитка прическа становится объемнее, а волосы выглядят максимально увлаженными.

Использовать пиво можно по-разному. Можно залить его во флакон с распылителем и нанести на всю длину волос, оставить так на 20 минут (оно как раз подсохнет) и смыть большим количеством теплой воды. Также в качестве совета рекомендуют стакан пива втирать в чистые волосы и оставлять так на пять минут, после чего смывать прохладной водой. Пивом волосы и просто ополаскивают по окончании мытья — это придает им все тот же блеск, — заявила Шнитцер.

Собеседница отметила, что с помощью пары капель пива можно укладывать непослушные волосы: напиток надежно закрепляет волосы и фиксирует их. Однако стоит следить за тем, чтобы пиво не попало на кожу головы, так как это может вызвать шелушение и пагубно сказаться на местном иммунитете кожи.

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