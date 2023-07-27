Трихолог рассказала, как правильно делать пилинг кожи головы Трихолог Васильева посоветовала использовать защитную маску для волос при пилинге кожи головы

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Пилинг кожи головы позволяет придать волосам здоровый и красивый вид, а также помогает избавиться от зуда, жирности кожи и перхоти. Однако при проведении данной процеуры необходимо избегать ряда подводных камней, рассказала в беседе с LIFE.ru врач дерматолог-трихолог Мария Васильева. По ее словам, при пилинге нужно использовать специальную защитную маску для волос.

При проведении этой процедуры необходимо наносить маску на всю длину волос. Маска обеспечивает дополнительную защиту волос от потенциально повреждающего действия кислот, которые могут негативно повлиять на кутикулу волоса при мытье головы, — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что пилинг оказывает на кожу головы мягкое, но при этом глубокое очищающее действие, снимая шелушение, нормализуя секрецию сальных желез и улучшая кровоснабжение. Это усиливает рост волос и уменьшает их выпадение.

Избыточная жирность кожи головы, частое использование укладочных средств, неправильно подобранный шампунь и редкое мытье головы могут стать причиной развития себорейного дерматита, который проявляется перхотью, зудом и выпадением волос. Для предотвращения этих неприятных симптомов необходимо <...> использовать специализированные средства для ухода, такие как пилинг, — резюмировала Васильева.

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