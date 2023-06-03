Назван забытый, но лучший способ защитить обувь от проливных дождей Технолог Еремеев: лучшей защитой от ливней для обуви являются галоши или бесшовные бахилы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшей защитой от воды является резиновая обувь, любая другая в ливень обязательно промокнет, рассказал NEWS.ru технолог Алексей Еремеев. Он отметил, что в начале прошлого века «все приличные люди» носили галоши, но сейчас от влаги защитят бесшовные бахилы. Эксперт подчеркнул, что «забытый» способ уберечь обувь актуален и сейчас.

Лучшая защита от воды — это резиновая обувь. Любая обувь при сильном дожде промокнет. Кожу или замшу можно обработать водоотталкивающей пропиткой — три обработки с перерывом в 15 минут. Но в ливень она не спасёт. В начале XX века все приличные люди носили галоши, но про них все забыли, а сейчас существуют многоразовые чехлы — дождевики, — добавил Еремеев.

Собеседник подчеркнул, что чехлы спасут дорогую кожаную обувь, если идти в ливень под зонтом, а если бахилы на молнии или для обуви с каблуком, то в них есть отверстия, и в таких чехлах нельзя ходить по глубоким лужам, так как в них затечет вода.

Врач-дерматолог Ольга Саперова ранее рассказала РИАМО, что ношение обуви на голую ногу может травмировать кожу и создать ощущение дискомфорта. Она отметила, что носить так ботинки неопасно, но лучше надевать носки, которые защитят ступни. По ее словам, без носков также увеличиваются риски развития грибковых и бактериальных инфекций.