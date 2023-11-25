Назван лучший способ поздравить с Днем матери Психолог Добромирова: в День матери стоит лично навестить маму

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Наилучший способ поздравить маму с Днем матери — лично навестить ее, заявила NEWS.ru психолог Галина Добромирова. По ее словам, живое общение обогащает человека эмоциями. Она отметила, что добрые слова и признание присутствия мамы в своей жизни будет очень благотворно отражаться на ее физическом, умственном, эмоциональном и духовном состоянии.

Лучшее, что можно сделать в День матери — лично навестить маму. Живое общение взаимно обогатит вас эмоциями: воодушевит и успокоит, улучшит здоровье и продлит жизнь каждому из вас, — сказала Добромирова.

Она добавила, что при отсутствии возможности приехать к матери можно воспользоваться видеосвязью. Добромирова считает, что ей также можно подарить что-то приятное, например цветы, открытку с пожеланиями, подарочный сертификат.

Ранее президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери, заявил, что поддержка материнства и детства являются одним из главных приоритетов России. Еще одним важным направлением российский лидер назвал улучшение демографической ситуации в стране.

День матери в РФ был учрежден приказом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года и отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпадает на 26 ноября. Его цель — поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение матери в жизни человека. Символом Дня матери в России является незабудка.