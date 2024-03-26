«Просят деньги?»: названы лучшие способы дать отпор телефонным мошенникам Юрист Русяев: если знакомый в Сети вдруг попросил денег, всегда требуйте встречи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучшим способом не стать жертвой мошенников в интернете является назначение личной встречи человеку из списка друзей или контактов в мессенджере, если знакомый вдруг начал просить деньги, особенно крупную сумму, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев. Он отметил, что голос и даже внешность человека можно подделать с помощью нейросети.

Самый верный способ — встретиться лицом к лицу. Быстро пересечься в городе, или доехать домой, если денег просит родственник. А если встреча по каким-то причинам невозможна, предложите сделать видеозвонок — все равно можно узнать, настоящий человек, или нет. Еще один совет — обратите внимание на манеру общения и язык сообщений. Вряд ли ваш воспитанный друг или родственник вдруг станет писать безграмотно, без вежливых слов и явно грубить вам, — добавил Русяев.

Собеседник подчеркнул: подозрение должна вызвать просьба перевести средства на стороннюю карту, а не на привязанную к номеру знакомого или по СБП. Русяв напомнил: родственнику или знакомому, внезапно попросившему деньги, лучше написать в других мессенджерах или соцсетях и убедиться, что он не стал жертвой мошенников.

Если сомнения есть, свяжитесь с человеком в других мессенджерах или соцсетях, где у вас есть возможность визуально подтвердить его личность. Также можно перезвонить на сам телефонный номер — его угнать сильно труднее, чем аккаунт в мессенджере или соцсети. В общем, в эпоху высоких технологий главное не терять бдительности и критического мышления, — подытожил Русяев.

Ранее эксперт в сфере безопасности Александр Власов предупредил, что использование QR-кодов для оплаты несет в себе определенные риски: код может быть создан мошенниками для обмана граждан. Он подчеркнул, что с подобным можно столкнуться не только при оплате онлайн, но и при совершении покупок в магазине. По словам эксперта, при сканировании поддельного QR-кода покупатель отдает деньги не по тому адресу.