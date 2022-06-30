Родителям одаренных детей напомнили об опасном для здоровья недостатке Психолог Наумова рассказала об опасном для здоровья недостатке у одаренных детей

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Родители одаренных детей должны помогать им достигнуть успеха, для этого нужно понять, какие таланты есть у ребенка, чтобы опираться на сильные стороны. Важно при этом одновременно подтягивать слабые, заявила NEWS.ru детский психолог и семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, важно, чтобы ребенок занимался тем, что ему интересно. У одаренных детей могут возникнуть проблемы с психикой, отметила она.

Родители также должны предлагать ребенку разные направления, чтобы он рос разносторонней личностью и чувствовал себя успешным. Очень важно стараться максимально хвалить ребенка, а ругать и ограничивать поменьше. Есть вещи, которые четко делать нельзя и эти границы держать. Когда ребенок растет спокойным, у него хватает сил на то, чтобы развиваться и достигать успеха, — сказала Наумова.

Специалист отметила, что нередко талантливые дети имеют психологические проблемы и у них происходят перепады настроения, в некоторых случаях таким детям даже требуется психиатр.

Бывает так, что если одаренные дети талантливы в интеллектуальном плане, то в психическом могут быть слабыми. В этой связи важно, чтобы ребенок двигался, находился в состоянии спокойствия, потому что многие талантливые дети находятся в состоянии перевозбуждения. Родители стараются максимально их нагрузить, чтобы как-то успокоить. В итоге происходит перенапряжение нервной системы, в какой-то момент великолепно развивающийся ребенок, подающий большие надежды, оказывается клиентом психиатра, — добавила Наумова.

Психолог подчеркнула, что крайне уязвима психика у творческих детей. При возникновении подобной проблемы важно вовремя обратиться к специалисту.

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