Назван единственный генерал, которого Зеленский никогда не уволит Военэксперт Дандыкин: Зеленский никогда не уволит Буданова

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что у президента Украины Владимира Зеленского нет претензий только к руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову. Собеседник не исключил, что Зеленский делает ставку на радикальные действия ГУР.

Буданов — чуть ли не единственный генерал, которого Зеленский не собирается увольнять. Почему? Именно он отвечает за попытки совершения терактов на территории России. И именно эту тактику, предположу, Киев избрал на фоне череды поражений на линии ЛБС. Террористической тактики Зеленский намерен придерживаться и дальше, пытается запугать россиян, — считает Дандыкин.

Ранее сообщалось, что подразделения российской армии в ходе активных штурмовых действий в Авдеевке замыкают котел вокруг укрепленного района ВСУ «Зенит». Наступление на укрепрайон ведется с четырех направлений. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

При этом командование ВСУ перебросило на оборону Авдеевки одну из лучших бригад украинской армии. Речь шла о 3-й отдельной штурмовой бригаде. Это единственная сухопутная боевая бригада, которая еще на прошлой неделе находилась в резерве на востоке Украины.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что главные средства российских войск в операции по установлению контроля над Авдеевкой — комбинированные удары с воздуха и огонь артиллерии. По его словам, ради уменьшения собственных потерь в условиях городской застройки лучше всего действовать так, чтобы противник бросал разбитые позиции и отступал.