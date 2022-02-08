Стало известно, какой праздник может принести прибыль ТЦ

Продажи торговых центров могут увеличиться 8 Марта, заявила председатель совета директоров АО «Большой Гостиный двор» Надежда Тушакова изданию АБН. По её словам, грядущие февральские праздники показатели продаж не повысят. В частности, 14 февраля — это «копеечный праздник», когда молодёжь покупает сердечки.

14 февраля, я считаю, — это копеечный праздник, молодёжь покупает сердечки, 23 февраля — непонятный уже сегодня, и продаж перед этим праздником совсем немного, — сказала Тушакова.

С такой точкой зрения согласен председатель Совета по развитию электронной торговли Торгово-промышленной палаты РФ Алексей Фёдоров. Он не ожидает роста продаж перед 23 Февраля в своей торговой сети «220 Вольт».

В свою очередь директор торгового комплекса «Пассаж» Дмитрий Абрамов сообщил, что в феврале и марте покупатели должны увеличить активность.

Гендерные праздники — достаточно точечные, они не продолжаются неделями. Но почти месяц — с 14 февраля по 8 марта — покупательская активность точно будет выше, чем во второй половине января, — объяснил Абрамов.

Ранее гештальт-психотерапевт Анна Таипова и психолог Юлия Гальцева дали рекомендации женщинам по выбору подарков для мужчин на 23 Февраля. Они советуют дарить не традиционные пену для бритья и носки, а то, что соответствует интересам мужчины.