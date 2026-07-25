Натираю тыкву, добавляю яйцо с мукой и жарю на сковороде — через 10 минут на столе ароматные оладушки к завтраку

Натираю тыкву, добавляю яйцо с мукой и жарю на сковороде — через 10 минут на столе ароматные оладушки к завтраку

Когда хочется чего-то домашнего и быстрого, я тру тыкву на терке и замешиваю тесто на кефире с яйцом и мукой. Жарю оладьи на сковороде до золотистой корочки — они получаются нежными, слегка влажными внутри, с легким ароматом корицы и сладкими нотками изюма. Подаю со сметаной, вареньем или медом.

Ингредиенты

Тыква — 400 г, яйцо куриное — 1 шт., кефир (или простокваша) — 200 мл, мука пшеничная — 5 ст. л., сахар — 2 ст. л., изюм — 50 г, корица молотая — 1 ч. л., соль — щепотка, разрыхлитель теста — 1 ч. л., масло растительное для жарки — по необходимости, сметана для подачи — по вкусу.

Как готовлю

Сначала натираю тыкву на мелкой терке, чтобы оладьи были нежными. В большой миске взбиваю яйцо с сахаром и щепоткой соли, вливаю кефир и перемешиваю. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и корицей — замешиваю тесто, гуще, чем на обычные оладьи. Всыпаю предварительно замоченный в горячей воде и обсушенный изюм, а затем добавляю натертую тыкву — все тщательно перемешиваю. Жарю на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны, до румяной корочки.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Впервые пожарил тыквенные оладьи — и был приятно удивлен, насколько они сочные внутри. Корочка получилась румяная, карамельная, а мякоть буквально тает во рту. Секрет успеха — не жалеть кефира и дать тесту постоять минут пять. Советую подавать горячими со сметаной и щепоткой корицы сверху.