Нашинковала, через 30 минут уже едим! Капуста по-турецки — простой рецепт

Если вы думаете, что капуста — это скучно, вы просто не пробовали её по-турецки! Этот рецепт превращает обычный кочан в сытную, ароматную запеканку с золотистой корочкой. Готовится просто, а результат — пальчики оближешь.

Сначала шинкуем капусту (примерно 1 кг) — не слишком мелко, чтобы сохранилась текстура. Разогреваем сковороду с 3 ст. л. оливкового масла и обжариваем капусту 5–7 минут, пока она не станет мягче, но не превратится в кашу. В конце добавляем 1 ч. л. тмина и щепотку красного перца — это даст тот самый восточный аромат.

Пока капуста жарится, готовим соус: смешиваем 200 мл йогурта (можно заменить сметаной), 2 яйца, 100 г натертого сыра (лучше всего подойдет чеддер или подобный), соль и черный перец по вкусу.

В форму для запекания выкладываем капусту, сверху равномерно распределяем соус. Посыпаем еще 50 г сыра и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут, пока верх не станет румяным.

Подаем горячей, посыпав свежей петрушкой. Эта запеканка хороша и как самостоятельное блюдо, и как гарнир к мясу. Капуста получается нежной, с легкой остротой, а сырная корочка добавляет насыщенности. Просто, бюджетно, но очень достойно!

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