Нарушения антикоронавирусных мер нашли в 79% кинотеатров и ТЦ Москвы

https://static.news.ru/photo/ed2a72a4-1934-11eb-8cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор выявил нарушения антикоронавирусных мер в 79% проверенных театров, кинотеатров и торговых центров в Москве.

Так, на северо-востоке столицы поймали 36 нарушителей масочного режима в ТЦ. На них составили административные протоколы по части 2 статьи 3.18.1 КоАП. Санкция статьи предусматривает штраф до 4 тысяч рублей.

Как пояснил главный инспектор объединения административно-технических инспекций Москвы Руслан Каюмов, были проверены ТЦ «Александр Лэнд», ТВК «Миллион мелочей» и ТЦ «Гран плюс».

Московские врачи поставили диагноз COVID-19 ещё 3670 пациентам. За последние сутки госпитализировано 1202 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 323 человека. В столице действует масочно-перчаточный режим во всех публичных местах. Кроме того, пожилым людям следует не покидать свои дома без особой необходимости, а в ночных заведениях столицы заработала система чекинов.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом. В частности, до 29 ноября продлевается требование перевести на удалёнку 30% сотрудников.