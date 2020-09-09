Нарколог оценил вероятность опьянения после использования антисептика

https://static.news.ru/photo/cfa14d6a-f351-11ea-87f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал, можно ли опьянеть, если регулярно пользоваться антисептиками, получившими широкое распространение в период пандемии коронавируса.

Спирт не всасывается через кожную поверхность и не попадает в кровь. Не стоит переживать по этому поводу, — сообщил «Радио 1» эксперт.

Он также опроверг появившееся ранее сообщение о возросшем спросе алкоголя в период пандемии. Актуальная статистика по Московской области показала, что это не так — ни заболеваемость алкоголизмом, ни алкогольные психозы не растут.

К концу года мы, может быть, получим более удручающие результаты. Но пока говорить о том, что ситуация ухудшилась, я не могу, — отметил Холдин.

В целом, добавил врач, ежегодно заболеваемость всеми наркологическими расстройствами в Подмосковье снижается. В данное время на учёте состоят около 105 тысячи жителей области с наркотической и алкогольной зависимостями.

Несмотря на популярность антисептиков, специалисты предупреждают, что даже в условиях пандемии нужно придерживаться золотой середины. Как сообщил педиатр и иммунолог-аллерголог Андрей Продеус, излишняя гигиена может навредить здоровью. Если постоянно обрабатывать кожу агрессивными средствами (к ним относятся антисептик и антибактериальное мыло), это приведёт «к отбору очень нехороших, устойчивых к обработке бактериальных штаммов микроорганизмов», писал NEWS.ru.