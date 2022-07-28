Найдена связь между пивным животом и женским поведением у мужчин Диетолог Соломатина объяснила, почему мужчины с пивным животом ведут себя как женщины

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Пивной живот возникает у мужчин не только из-за пива, но и по причине чрезмерного употребления других продуктов с высоким гликемическим индексом, рассказала в беседе с NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина. По ее словам, эти продукты резко повышают уровень глюкозы в крови и способствуют выделению инсулина, что приводит к ожирению. Более того, у мужчины меняется психическое состояние, и в некоторых аспектах он становится похожим на женщину.

Если даже в небольшом количестве попадает пиво, конфеты, выпечка, инсулина выделяется больше. Становишься голодным, мозг питается только глюкозой, и опять человек находится в поисках высокогликемических продуктов и может питаться только ими, — пояснила Соломатина.

По ее словам, в этом случае ломаются все метаболические процессы и человек практически сидит на этих продуктах, как на наркотике. Живот становится только больше, остальные части тела слабеют, а жир начинает продуцировать подобие женских гормонов, объяснила диетолог.

Мужчина больше превращается в женщину по целеполаганию, настойчивости, по принятию ответственных решений. Он становится более капризным, слабым не только физически, но и морально. В большой степени это связано с неправильным, так называемым мужским питанием – пиво с чипсами, сухариками, водка, картошка, хлеб, макароны. Происходит опустошенность, возникает нерабочее настроение, все валится из рук. Мужчина заедает стресс, запивает пивом, а живот растет, — подытожила Соломатина.

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