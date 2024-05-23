Начальника главного управления связи ВС РФ арестовали по делу о взятке Mash: генерал Шамарин арестован на два месяца по делу о получении взятки

Фото: МО РФ

Вадим Шамарин

Суд постановил арестовать заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ генерала Вадима Шамарина, информирует Mash. Такое решение принято в рамках дела о получении особо крупной взятки. По данным канала, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Замначальника Генштаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-лейтенанта Вадима Шамарина арестовали на два месяца, — говорится в публикации Telegram-канала.

Ранее стало известно, за что задержали генерала. Шамарин был задержан в связи с делом о возможных махинациях. По данным источника в правоохранительных органах, у высокопоставленного военного прошли обыски.

Шамарин также занимает пост начальника Главного управления связи ВС РФ. Генерал подвергся допросу. Само дело рассматривается 235-м гарнизонным военным судом.

Ранее был арестован бывший командующий 58-й армией Вооруженных сил РФ Иван Попов. 235-й гарнизонный военный суд принял такое решение в связи с подозрением о мошенничестве в особо крупном размере. Других подробностей источники в правоохранительных органах не представили.

В середине мая появилось видео с коттеджем, который, предположительно, был взяткой главному кадровику Минобороны РФ Юрию Кузнецову. На ролике видно здание кафе «Рай», которое принадлежит обвиняемому в предоставлении взятки Леве Мартиросяну.