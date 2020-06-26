Наблюдатели сообщили об активности россиян на голосовании по поправкам

https://static.news.ru/photo/31206d10-b7bf-11ea-b67f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во второй день голосования по поправкам в Конституцию РФ активность граждан не спадает, а работа избиркомов становится всё более организованной. Об этом 26 июня в разговоре с журналистами сообщили наблюдатели.

Координатор региональной временной рабочей группы СПЧ по мониторингу голосования в Москве Игорь Борисов отметил, что ситуация по голосованию нормальная. Он от лица рабочей группы пообещал стабильность участия граждан в процессе. По словам Борисова, часто бывает так — в первый день люди приходят из интереса, а потом энтузиазм утихает. Однако на голосовании по поправкам ничего подобного не произошло. На второй день, сказал координатор временной рабочей группы СПЧ, наблюдается продолжение активности граждан.

Также правозащитник отметил, что после первого организационного дня наблюдается чёткость в действиях комиссий. Работа походит без ажиотажа, она вошла в нормальное русло. Члены комиссий действуют с пониманием процесса, они осознают, что происходящее — это не выборы и существуют отличия.

Есть полное понимание с точки зрения эпидемиологической ситуации. Второй день проходит гораздо лучше в этом отношении, — сказал Борисов.

Директор мониторингово-экспертного центра «Группа-32» Роман Коломойцев заметил, что во второй день продолжают поступать сведения о возможных нарушениях. По его словам, центр старается их проверять. Однако на данный момент нет дополнительных подтверждений подобных нарушений.

Есть какие-то факты о размещении участков где-то во дворах, но это в правовом режиме находится. Сообщения приходят о том, что возможна политическая фальсификация по электронному голосованию, а также о невозможности провести правильное наблюдение, — цитирует Коломойцева РИА Новости.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. Это основной день, но власти решили растянуть процедуру на неделю, объясняя это эпидемией коронавируса. При этом жители Москвы и Нижегородской области могут проголосовать онлайн.

В предлагаемом гражданам списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала мэра Москвы Сергея Собянина взять под свой личный контроль жалобы, поступающие по голосованию по поправкам в Конституцию.