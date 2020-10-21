На Украине зафиксирован очередной рекорд по числу заражений коронавирусом

Украинские медики сообщили о новом антирекорде по количеству выявленных за сутки случаях коронавируса — 7053 заболевших, что на 5% больше, чем днём ранее.
Согласно данным Совета национальной безопасности и обороны страны, всего с начала пандемии COVID-19 заразились 322 879 украинцев.
Жертвами болезни за минувшие сутки стали 116 человек, что на 18% меньше предыдущего показателя. Общее число летальных исходов достигло 6043. Количество выздоровевших выросло на 2679 пациентов — до 134 898.
Лидерами по числу новых случаев коронавируса являются Киев — 631, Харьковская область — 627, Одесская область — 600.
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили коронавирус в образцах смывов с поверхностей в транспорте, магазинах и медицинских учреждениях. Исследовано 135 тысяч образцов, взятых с объектов окружающей среды, COVID-19 нашли в 170 из них.