На Украине зафиксирован очередной рекорд по числу заражений коронавирусом

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Трое потерпевших по делу Михаила Ефремова готовы к смягчению наказания актёра после того, как он выплатил им компенсации морального ущерба, сообщила адвокат Анна Бутырина, представляющая интересы вдовы погибшего в ДТП с артистом Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

По словам адвоката, потерпевшие не против смягчения наказания, но только при условии искреннего, а не формального раскаяния со стороны Ефремова. Мы по-прежнему против замены реального срока на условный, но согласны...