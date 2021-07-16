На Сахалине власти попытались закрыть редакцию муниципального СМИ

Мэр Углегорска Сергей Дорощук сам приехал в помещение газеты «Углегорские новости» и проследил, чтобы коллектив его покинул. Об этом сообщила главный редактор Зинаида Макарова в Telegram-канале издания.

Газета принадлежит администрации Углегорского муниципального района, та, в свою очередь, подчиняется мэрии.

Макарова сообщила, что 14 июля Дорощук лично уволил её с должности руководителя, а редакцию и типографию отключили от электричества, перерезав провода. Журналистка связывает это с готовящимся материалом о «Восточной горнодобывающей компании».

Им настолько было важно уволить меня до выхода какого-либо материала, что увольнение произошло быстро, без выплат, положенных мне законом при увольнении. Кроме того, никто не разобрался в штатном расписании, и уволили меня только с должности руководителя. Не учли, что в штатном расписании руководитель и главный редактор — это две должности, которые я совмещала, — пишет Макарова.

Ранее стало известно, что на Сахалине арестовали бывшего заместителя губернатора региона Дмитрия Федечкина. Он был арестован на два месяца и обвинён в растрате и присвоении чужого имущества.