На пункте пропуска трассы Москва – Минск сохраняется спокойная обстановка

https://static.news.ru/photo/db641d54-dec9-11ea-aca2-fa163e074e61_660.jpg Фото: gpk.gov.by

Обстановка на пограничном контроле трассы Москва — Минск спокойная, вопреки слухам о скоплении спецтехники рядом с пунктом пропуска.

Российские пограничники регистрируют пересекающих границу на основании трудового договора или по подтверждённому направлению на лечение в санаторий. Очереди отсутствуют.

Пограничники Белоруссии не организуют никаких специальных проверок. Пробки на трассе до Минска не наблюдаются.

Площадь Независимости в центре Минска пустует после многотысячного митинга недовольных результатами президентских выборов, который прошёл накануне. Движение пешеходов и автомобилистов не ограничено, улицы чистые, милиции и спецтехники нет, Интернет работает хорошо, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что вечером 14 августа активисты покинули площадь Независимости, предварительно собрав оставленный мусор. Перед тем как уйти, люди кричали: «Каждый день!» — и стали класть к щитам военных цветы (один сотрудник правоохранительных органов взял подарок в руки). Силовики попросили людей оставить площадь чистой, активисты начали кричать: «Порядок!» — и убрали мусор.