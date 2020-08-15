На пункте пропуска трассы Москва – Минск сохраняется спокойная обстановка

Обстановка на пограничном контроле трассы Москва — Минск спокойная, вопреки слухам о скоплении спецтехники рядом с пунктом пропуска.
Российские пограничники регистрируют пересекающих границу на основании трудового договора или по подтверждённому направлению на лечение в санаторий. Очереди отсутствуют.
Пограничники Белоруссии не организуют никаких специальных проверок. Пробки на трассе до Минска не наблюдаются.
Площадь Независимости в центре Минска пустует после многотысячного митинга недовольных результатами президентских выборов, который прошёл накануне. Движение пешеходов и автомобилистов не ограничено, улицы чистые, милиции и спецтехники нет, Интернет работает хорошо,
Ранее NEWS.ru писал, что вечером 14 августа активисты покинули площадь Независимости, предварительно собрав оставленный мусор. Перед тем как уйти, люди кричали: «Каждый день!» — и стали класть к щитам военных цветы (один сотрудник правоохранительных органов взял подарок в руки). Силовики попросили людей оставить площадь чистой, активисты начали кричать: «Порядок!» — и убрали мусор.
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