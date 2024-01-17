На писателя Быкова завели административное дело На Быкова завели дело об участии в нежелательной организации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Быков

Административный протокол об участии в нежелательной организации составили в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Материалы дела поступили в Никулинский районный суд Москвы, следует из карточки, опубликованной на его сайте.

Суд зарегистрировал дело 17 января, сейчас протокол находится у судьи. Что стало причиной возбуждения административного дела, не уточняется. Статья предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Ранее издательство АСТ прекратило печатать Быкова после появления записи его разговора с пранкерами Вованом и Лексусом, которые беседовали с писателем от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Во время видеозвонка он заявил, что ему обидно, когда от рук ВСУ гибнут русские солдаты, но он тут же оговорился, что не имеет претензий к Киеву из-за этого.

Писатель также поблагодарил лже-Ермака за хвалебный отзыв о его новой книге VZ о жизненном пути Владимира Зеленского. Быков заявил, что ему бы хотелось направить гонорар на дроны для ВСУ. Он также попросил позволить ему посетить Одессу, прежде чем он снова вернется в РФ, где у него много учеников, из-за которых он не может принять украинское гражданство.