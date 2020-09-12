На дедовских понтах: старт ретропробега «ГУМ-авторалли — 2020»

Сегодня Всемирный день красоты. День стали отмечать в 1995 году, инициатором выступил Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО. Эта организация начала работать ещё в 1946 году. С тех пор она следит за тенденциями в бьюти-индустрии. Огромное число работников этой сферы продолжает пополнять свои ряды. К ним относятся не только модели и эталоны красоты, но и все, кто помогает создавать впечатляющие образы. В России день красоты стали отмечать в 1999 году.