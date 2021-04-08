Мясников предложил сделать Кадырова главой всех регионов России

https://static.news.ru/photo/a09e7516-985f-11eb-8c00-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников впервые посетил Грозный и рассказал о своих впечатлениях от Чечни.

Как признался доктор, раньше у него был стереотип, что в Чечне может быть опасно, но всё это «оказалось полной чушью».

Полная безопасность, полная! Они машины не закрывают, — рассказал он на YouTube-шоу «полный контакт».

Мясников вспомнил о словах сопровождающих о том, что за последние три года в городе угнали всего два автомобиля. При этом угонщики вернули их после того, как Кадыров пригрозил лично найти нарушителей и наказать их, если те не вернут машины в течение трёх дней.

Также врач отметил «умопомрачительную чистоту» столицы, местные больницы и хорошее состояние системы здравоохранения в целом.

Я нашёл формулу благополучия России: в каждой губернии поставить губернатором Рамзана Кадырова. И всё, — пошутил Мясников.

В ответ на это ведущий Владимир Соловьёв заметил, что мэром Москвы всё же нужно оставить Сергея Собянина.

Как писал NEWS.ru, ранее Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю. Он назвал Гезмахмаева наркоманом, «о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку».