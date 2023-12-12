Мясников назвал минусы диспансеризации Врач Мясников: диспансеризация не помогает выявить онкологические заболевания

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Прохождение диспансеризации нельзя назвать полностью эффективным способом выявления заболеваний, заявил врач общей практики и телеведущий Александр Мясников в разговоре с ОСН. По его словам, ежегодный медицинский осмотр, в частности, не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца.

Врач сослался на статистику исследований, которая показала, что нет разницы в смертности от этих видов болезней между людьми, которые проходили диспансеризацию ежегодно, и теми, кто пропускал ее. По его словам, общие анализы, которые берутся в ходе процедуры, не способствуют выявлению опасных симптомов.

Нельзя назначать всем одно и то же — это профанация. Общий анализ крови, стандартная биохимия, колоноскопия после 50 — это достаточно мало, — высказался Мясников.

Ранее врач напомнил, что мужское здоровье зависит от физической нагрузки. По его словам, зарядка либо более серьезные спортивные нагрузки хороши, но недостаточны. Надо двигаться так, «чтобы забыли, чем дышать», в таком случае «все будет работать само», добавил он. А для борьбы с раком Мясников советует включить в свой рацион в обязательном порядке свеклу. Она обладает свойствами, полезными для физической формы, здоровья сердца, а также противораковым эффектом. По его словам, этот корнеплод является настоящим подарком для организма.