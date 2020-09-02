Мясников назвал абсурдным заявление Германии о Навальном

https://static.news.ru/photo/b04d426c-ed4c-11ea-9657-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: alexander_myasnikov1/instagram.com

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал немецкую версию об отравлении оппозиционера Алексея Навального «Новичком». Об этом он написал своём Telegram-канале.

Нет, сценарий всей этой истории был предсказуем с неизбежным назначением виновных, но опять «Новичок»?! Мне одному это кажется абсурдом? — заявил Мясников.

Он добавил, что если канцлер Германии Ангела Меркель «и компания» обвиняют российские спецслужбы в повторных попытках отравлением «Новичком», то они держат людей «за дебилов».

Если они сами в это верят, то дебилы, извините, они, — написал телеведущий.

При этом он сравнил это с ситуацией из романа «Граф Монте-Кристо», где фигурирует череда отравлений, в которых оказались замешаны совсем не те, на кого падали подозрения.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников выразил сомнение, что диагноз об отравлении Навального ставил врач. Дело в том, что специалист никогда не напишет «отравление», в диагнозе будет значиться как минимум «больной интоксицирован», заявил доктор. Диагноз «отравление» поставили Навальному врачи из берлинской клиники Charité.