Мясников как врач оценил слова Навального о втором отравлении

https://static.news.ru/photo/bc94d2e0-3ffb-11eb-8545-fa163e074e61_660.jpg Александр Мясников Фото: Dmitry Rozhkov/wikipedia.org/Global Look Press

Александр Мясников прокомментировал заявления Навального о двойном отравлении. Популярный теледоктор назвал их «бредовыми».

По словам главврача столичной больницы № 71 уверен, что адекватный человек не может произносить «весь этот бред».

Я даже не верю, что это по приказу «заказчиков» — ну не могут так оскудеть умом идеологические противники! (Хотя, глядя на их подергивания с КОВИД, наверно, уже и не так и удивлюсь), — написал в Telegram врач.

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Мясников предположил, что причиной такого поведения могут быть проблемы Навального с психическим здоровьем.

Так неужели столь многим морочил голову (да ещё так долго!) психически неполноценный человек?! Там диагноз шизофрения в каждом слове! Или это и есть тайный план Кремля- отправить его под благовидным предлогом на Запад, где он сам себя полностью дискредитируют?! — предположил врач.

Доктор написал, что долго воздерживался от комментариев по ситуации с Навальным. Но не выдержал, представив, что кто-то где-то совершенно серьёзно произносит фамилии «Васильева», «Ярош» и так далее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российского оппозиционера Алексея Навального сотрудники спецслужб РФ пытались отравить веществом типа «Новичок» не один, а два раза. С таким заявлением выступили журналисты британского Times. В своей статье они отметили, что соответствующими сведениями с ними поделились анонимные источники в немецких спецслужбах.