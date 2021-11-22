«Мы могли бы объявлять войну»: герой РФ о версии Попова про гибель «Курска»

Советский и российский офицер подводник, герой России Юрий Юрченко поддержал версию адмирала Вячеслава Попова о том, что атомная подводная лодка «Курск» столкнулась с субмариной НАТО. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что озвучивание этой версии было «политически невыгодно», поскольку «мы могли бы объявить войну» из-за нападения на подлодку.

С самого начала большинство подводников России придерживались той версии, которую озвучил Попов в первый день после гибели «Курска». <...> Это политически было невыгодно (озвучивать эту версию. -NEWS.ru), в принципе мы могли бы объявлять войну, потому что было нападение на нашу подводную лодку. Это моё лично мнение, я так считаю, — сказал Юрченко.

Юрий Юрченко командовал атомным подводным крейсером стратегического назначения К-18 «Карелия». 29 июля 1994 году на глубине 94 метра субмарина прошла географическую точку Северного полюса и после всплытия на нём впервые в истории российского флота были водружены Андреевский и государственный флаги России.

Ранее Вячеслав Попов, который в 2000 году занимал пост командующего Северным флотом, заявил, что «Курск» погиб в результате столкновения с субмариной НАТО, которая следила за российской подлодкой. Военный подчеркнул, что «с вероятностью 90%» знает её название, но не может озвучить эту информацию публично. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова Попова. Представитель Кремля отметил, что следствие в своё время установило причины трагедии.

«Курск» затонул в Баренцевом море 12 августа 2000 года в 175 км от Североморска на глубине 108 метров. По официальной версии на борту подлодки взорвалась торпеда. Погибли 118 членов экипажа.